Calcio: Serie A. Guida arbitra Roma-Inter, Doveri per Milan-Napoli

Il programma della giornata verrà chiuso lunedì 12 con Juventus-Udinese, affidata ad Abisso ROMA (ITALPRESS) - Marco Guida è stato designato per dirigere Roma-Inter, uno dei due big-match della 24esima giornata di Serie A in programma sabato 10 alle 18. Con il fischietto della sezione di Torre Annunziata, ci saranno anche gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Mazzoleni e Pairetto. L'altra classica del calcio italiano che propone il 24esimo turno è Milan-Napoli, in programma domenica 11 alle 20.

45. La sfida del Meazza sarà diretta da Daniele Doveri di Roma. Con lui i guardalinee Bindoni e Baccini, il quarto uomo Marchetti e gli addetti alla Var Di Paolo e Valeri. Il programma della giornata verrà chiuso con il posticipo di lunedì 12 Juventus-Udinese, ad arbitrare l'incontro sarà Rosario Abisso di Palermo.- SERIE A - 24^ GIORNATA - 11/02 - Salernitana - Empoli (09/02, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia Cagliari - Lazio (10/02, ore 15) arbitro: Di Bello di Brindisi Roma - Inter (10/02, ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata Sassuolo - Torino (10/02, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma Fiorentina - Frosinone (ore 12.30) arbitro: Feliciani di Teramo Bologna - Lecce (ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo Monza - Verona (ore 15) arbitro: Massa di Imperia Genoa - Atalanta (ore 18) arbitro: Colombo di Como Milan - Napoli (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma Juventus - Udinese (12/02, ore 20.45) arbitro: Abisso di Palermo - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/red 07-Feb-24 12:30 .