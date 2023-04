Calcio: Serie A. La Penna arbitra Napoli-Verona, Spezia-Lazio a Irrati

Designati gli arbitri per le gare della 30esima giornata in programma tra venerdì 14 e lunedì 17 aprile ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare della 30esima giornata di Serie A, in programma tra venerdì 14 e lunedì 17 aprile. La capolista Napoli sabato 15 sarà impegnata al Maradona contro il Verona con fischio d'inizio alle 18.00. Designato per dirigere l'incontro Federico La Penna. Insieme al fischietto di Roma ci saranno gli assistenti Rocca e Cipriani, il quarto ufficiale di gara Marcenaro e gli arbitri Var Nasca e Abisso. Venerdì, alle 20.45, Spezia-Lazio gara che è stata affidata a Massimiliano Irrati di Pistoia. Con lui i guardalinee Bresmes e Scarpa, il quarto uomo Santoro, quindi Di Paolo Var e Ayroldi Avar.SERIE A - 30^ GIORNATA - 16/04Cremonese - Empoli (14/04, ore 18.30) arbitro: Zufferli di Udine Spezia - Lazio (14/04, ore 20.45) arbitro: Irrati di Pistoia Bologna - Milan (15/04, ore 15) arbitro: Massa di Imperia Napoli - Verona (15/04, ore 18) arbitro: La Penna di Roma Inter - Monza (15/04, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino Lecce - Sampdoria (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia Torino - Salernitana (ore 15) arbitro: Aureliano di Bologna Sassuolo - Juventus (ore 18) arbitro: Rapuano di Rimini Roma - Udinese (ore 20.45) arbitro: Giua di Olbia Fiorentina - Atalanta (17/04, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 12-Apr-23 12:16