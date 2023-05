Calcio: Serie A. Lecce-Spezia a Mariani, Napoli-Inter a Marinelli

Udinese-Lazio a Pairetto, Ayroldi dirigerà Empoli-Juventus ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per la 36esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. A dirigere Lecce-Spezia, sfida salvezza in programma domenica alle 12.30 al Via del Mare, sarà Maurizio Mariani di Aprilia. Con lui gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Feliciani e gli arbitri Var Mazzoleni e Muto.

Sempre domenica, al Maradona con inizio alle ore 18, il match tra i campioni d'Italia del Napoli e l'Inter di Inzaghi. A dirigere l'incontro sarà Livio Marinelli di Tivoli.SERIE A - 36^ GIORNATA - 21/05Sassuolo - Monza (19/05, ore 20.45) arbitro: Santoro di Messina Cremonese - Bologna (20/05, ore 15) arbitro: Valeri di Roma Atalanta - Verona (20/05, ore 18) arbitro: Sozza di Seregno Milan - Sampdoria (20/05, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma Lecce - Spezia (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia Torino - Fiorentina (ore 15) arbitro: Massimi di Termoli Napoli - Inter (ore 18) arbitro: Marinelli di Tivoli Udinese - Lazio (ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino Roma - Salernitana (22/05, ore 18.30) arbitro: Colombo di Como Empoli - Juventus (22/05, ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/glb/red 17-Mag-23 12:22 .