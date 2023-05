Calcio: Serie A. Maresca arbitra Lazio-Lecce, Bologna-Roma a Orsato

Doveri designato per Spezia-Milan, Marcenaro per Inter-Sassuolo ROMA (ITALPRESS) - Sarà Fabio Maresca a dirigere Lazio-Lecce, anticipo della 35esima giornata di serie A in programma venerdì 12 maggio alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Napoli ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Fabbri e Longo. Sabato tre anticipi: alle 15 Salernitana-Atalanta (arbitra Piccinini di Forlì), alle 18 Spezia-Milan (Doveri di Roma) e alle 20.

45 Inter-Sassuolo (Marcenaro di Genova). Tra le gare di domenica alle 15 Monza-Napoli (Cosso di Reggio Calabria), alle 18 Bologna-Roma (Orsato di Schio) e alle 20.45 Juventus-Cremonese (Chiffi di Padova).SERIE A - 35^ GIORNATA - 14/05Lazio - Lecce (12/05, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli Salernitana - Atalanta (13/05, ore 15) arbitro: Piccinini di Forlì Spezia - Milan (13/05, ore 18) arbitro: Doveri di Roma Inter - Sassuolo (13/05, ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova Verona - Torino (ore 12.30) arbitro: Di Bello di Brindisi Fiorentina - Udinese (ore 15) arbitro: Paterna di Teramo Monza - Napoli (ore 15) arbitro: Cosso di Reggio Calabria Bologna - Roma (ore 18) arbitro: Orsato di Schio Juventus - Cremonese (ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova Sampdoria - Empoli (15/05, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo