Calcio: Serie A. Massa arbitra derby Torino, Salernitana-Milan a Fabbri

Fourneau dirigerà Inter-Sassuolo, Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare Juventus-Torino, derby valido per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma venerdì 18 febbraio (ore 20.45). Alassio e Tolfo i collaboratori, Ayroldi quarto uomo, Mazzoleni al Var, Bindoni all'Avar. Tre gli anticipi di sabato: alle 15 Sampdoria-Empoli che è stata affidata ad Antonio Rapuano di Rimini, alle 18 Roma-Verona che verrà diretta da Luca Pairetto di Nichelino e alle 20.45 il testa-coda Salernitana-Milan che avrà come arbitro Michele Fabbri di Ravenna, con Baccini e Rocca guardalinee, Baroni quarto ufficiale di gara e Di Paolo e Prenna alla Var. Domenica alle 12.30 l'anticipo Fiorentina-Atalanta (arbitro Daniele Doveri di Roma), alle 15 Venezia-Genoa (Daniele Orsato di Schio), alle 18 Inter-Sassuolo (Francesco Fourneau di Roma), alle 20.45 Udinese-Lazio (Luca Massimi di Termoli). Infine lunedì i posticipi Cagliari-Napoli (ore 19 Maurizio Mariani di Aprilia) e Bologna-Spezia (Livio Marinelli di Tivoli).SERIE A - 26^ GIORNATA - 20/02Juventus - Torino (18/02, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia (Alassio-Tolfo) Sampdoria - Empoli (19/02, ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini (Giallatini-Mastrodonato) Roma - Verona (19/02, ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino (Paganessi-Rossi L.) Salernitana - Milan (19/02, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Baccini-Rocca) Fiorentina - Atalanta (ore 12.30) arbitro: Doveri di Roma (Costanzo-Passeri) Venezia - Genoa (ore 15) arbitro: Orsato di Schio (Carbone-Bresmes) Inter - Sassuolo (ore 18) arbitro: Fourneau di Roma (Mondin-De Meo) Udinese - Lazio (ore 20.45) arbitro: Massimi di Termoli (Vecchi-Cecconi) Cagliari - Napoli (21/02, ore 19) arbitro: Mariani di Aprilia (Meli-Tegoni) Bologna - Spezia (21/02, ore 21) arbitro: Marinelli di Tivoli (Preti-Di Iorio) (ITALPRESS). (ITALPRESS). ari/red 17-Feb-22 12:24