Calcio: Serie A. Massa arbitra Inter-Milan, Spezia-Napoli a Di Bello

Designati gli arbitri per le gare valide per la 21esima giornata del massimo campionato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa ad arbitrare Inter-Milan, sfida in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 e valido per la 21esima giornata di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Imperia, a dirigere il derby della Madonnina ci saranno gli assistenti Bindoni e Imperiale, il quarto ufficiale di gara Sozza e gli arbitri Var Mazzoleni e Fabbri. Domenica alle 12.30, invece, la capolista Napoli sarà di scena in caso dello Spezia e per la sfida del Picco è stato designato Marco Di Bello di Brindisi con Preti e Di Iorio assistenti, Marchetti quarto uomo e Aureliano e Paganessi addetti alla Var.SERIE A - 21^ GIORNATA - 05/02Cremonese - Lecce (04/02, ore 15) arbitro: Orsato di Schio Roma - Empoli (04/02, ore 18) arbitro: Dionisi di L'Aquila Sassuolo - Atalanta (04/02, ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova Spezia - Napoli (ore 12.30) arbitro: Di Bello di Brindisi Torino - Udinese (ore 15) arbitro: Prontera di Bologna Fiorentina - Bologna (ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino Inter - Milan (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia Verona - Lazio (06/02, ore 18.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta Monza - Sampdoria (06/02, ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova Salernitana - Juventus (07/02, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 02-Feb-23 12:18