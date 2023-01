Calcio: Serie A. Massa arbitro per Milan-Roma, Samp-Napoli ad Abisso

Marchetti designato per Juve-Udinese, Monza-Inter affidata a Sacchi ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere il big match della 17esima giornata di serie A, la sfida fra Milan e Roma in programma domenica sera a San Siro alle 20.45. Con lui gli assistenti Lo Cicero e Di Iorio, il quarto uomo Aureliano mentre al Var ci saranno Irrati e Piccinini. La capolista Napoli sarà di scena domenica alle 18 a Marassi contro la Samp: fischietto a Rosario Abisso di Palermo. Tre gli anticipi al sabato: per Fiorentina-Sassuolo designato Manganiello, Juventus-Udinese è stata affidata a Marchetti di Ostia Lido mentre Monza-Inter sarà diretta da Sacchi della sezione di Macerata.SERIE A - 17^ GIORNATA - 08/01 Fiorentina - Sassuolo (07/01, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo Juventus - Udinese (07/01, ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Monza - Inter (07/01, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata Salernitana - Torino (ore 12.30) arbitro: Colombo di Como Lazio - Empoli (ore 15) arbitro: Pezzuto di Lecce Spezia - Lecce (ore 15) arbitro: Chiffi di Padova Sampdoria - Napoli (ore 18) arbitro: Abisso di Palermo Milan - Roma (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia Verona - Cremonese (09/01, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia Bologna - Atalanta (09/01, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 05-Gen-23 12:17