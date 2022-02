Calcio: Serie A. Mazzarri 'Tante occasioni, sofferto su palle inattive'

Il tecnico del Cagliari: "Ragazzi eccezionali, una squadra vera che lotta" TORINO (ITALPRESS) - "Il Cagliari è venuto a Torino, se l'è giocata, ha avuto un sacco di occasioni. Abbiamo sofferto solo sui calci piazzati, con la qualità che hanno e con il Gallo che è un fenomeno in area". Lo dice il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri che ai microfoni di Sky commenta il successo dei suoi rossoblu in casa del Torino. "I ragazzi sono eccezionali, il gruppo è unito, è una squadra vera che lotta, corre e ascolta l'allenatore", spiega. "Siamo più che uniti e si gioca un bel calcio, i ragazzi mi hanno seguito e cercano di fare il gioco che piace a me. Abbiamo visto tante partite, non è facile giocare con il Torino" dice Mazzarri. Che però avverte: "Non abbiamo fatto ancora niente, siamo stati in emergenza e abbiamo gettato un girone d'andata assurdo. Poi abbiamo fatto buoni acquisti, abbiamo fatto esordire giovani che magari prima non potevano trovare spazio. Sono state fatte scelte coraggiose e i ragazzi ci stanno ripagando. La prestazione precedente (con il Napoli, ndr) è anche meglio di quella di ora. Ci sono mancati due punti come era già successo altre volte, abbiamo fatto molti pareggi che dovevano essere vittorie". Poi c'è spazio anche per tanti complimenti ai singoli. Da Bellanova "che ha fatto grandi progressi" a Dalbert "che era entrato in un vortice dopo l'infortunio". Poi c'è Altare che "è una bellissima realtà" e anche Obert "che ho tenuto in panchina perchè avevo bisogno di scelte diverse ma è destinato ad avere una grandissima carriera". "Lui - spiega Mazzarri - è come Hamsik, un ragazzo intelligentissimo che ha grandi doti. Pereiro ha fatto benissimo, si è sfiancato. Pavoletti ha fatto una grande gara quando è entrato assieme a Joao Pedro. Deiola ha fatto un gol alla messi con il piede che non è suo, se lo meritava e la squadra ne ha beneficiato". Mazzarri però adesso chiede ai suoi di non perdere la concentrazione. Non possiamo distrarci, tutte le partite sono difficili. Abbiamo buttato via tanti punti e ora dobbiamo rincorrere. Bisogna pensare a raggiugnere prima possibile l'obiettivo senza guardare la classifica. E si deve pensare alla prossima gara (quella con la Lazio, ndr) come se fosse l'ultima. In società sono tutti in linea con me. A gennaio sono state fatte delle scelte, io ho dato delle indicazioni e la società mi ha seguito: così stiamo riuscendo a fare quello che non siamo riusciti a fare nel girone d'andata per i motivi che sapete", chiosa Mazzarri. (ITALPRESS). gve/mc/red 27-Feb-22 15:50