Calcio: Serie A. Mihajlovic 'Vittoria che serviva, grande partita'

Il tecnico del Bologna: "Sono della Lazio, non esulto quando prende gol" BOLOGNA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere aver vinto, è un successo che ci serviva, abbiamo fatto una grande partita. Ma sono tifoso della Lazio e non riesco a esultare quando subisce gol, anche se voglio bene al Bologna". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria contro la Lazio. "L'abbiamo preparata bene e abbiamo fatto una bella partita, a dimostrazione che nulla accade per caso. Se andiamo in campo con l'atteggiamento giusto - ha spiegato l'allenatore rossoblu ai microfoni di Dazn - facciamo sempre grandi partite. Non abbiamo rischiato mai, fatto tre gol e avuto occasioni: interroghiamoci perché non ci riusciamo sempre. L'importante è provare sempre a vincere e non avere rimpianti: oggi i ragazzi lo hanno fatto". A chi gli chiede qual è l'obiettivo stagionale del Bologna, Mihajlovic ha risposto: "Siamo convinti che a fine stagione arriveremo nella parte sinistra della classifica. Servirà lo spirito di oggi e gli accorgimenti giusti quando affrontiamo le big del campionato, come abbiamo fatto in maniera perfetta contro la Lazio. Il cambio modulo è stato necessario ma non determinante", ha concluso Mihajlovic. (ITALPRESS). spf/mc/red 03-Ott-21 15:17