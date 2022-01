Calcio: Serie A. Mourinho 'Bel risultato, vogliamo crescere'

"Non è facile vincere a Empoli, abbiamo tanti margini di miglioramento" EMPOLI (ITALPRESS) - "E' un grande risultato, vincere a Empoli non è facile. Prima di questa partita sapevamo del pareggio della Lazio e della Fiorentina e quindi era importante vincere. Complimenti ai miei giocatori, e all'Empoli, che ha cercato di riaprire la partita nel secondo tempo". Lo ha detto il tecnico giallorosso Josè Mourinho, commentando la sfida odierna giocata allo stadio "Castellani" di Empoli fra i padroni di casa e la Roma, terminata 4-2 per i giallorossi. "Mkhitaryan su Ricci? Abbiamo analizzato bene la partita e l'avversario e abbiamo cercato di limitarli. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo controllato meglio quando è entrato Veretout", ha aggiunto l'allenatore della Roma. "L'Empoli ci ha messo qualità: se mi avessero detto che avremmo vinto uno a zero sarei stato contento. Abbiamo messo tanta tecnica e voglia di vincere: sono contento. Nel secondo tempo permettendo agli avversari di segnare abbiamo reso la gara interessante sino alla fine", ha continuato Mourinho. "Penso che cercavamo delle risposte da questa partita e le abbiamo avute: credo che abbiamo tanti margini di miglioramento. Del primo tempo sono felice, perchè siamo stati finalmente concreti e anche l'attacco ha funzionato. Ora c'è la sosta, recuperiamo energie. Vogliamo crescere e migliorare la nostra classifica alla ripresa del campionato", ha concluso l'allenatore della Roma. (ITALPRESS). lc/pdm/red 23-Gen-22 20:32