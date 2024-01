Calcio: Serie A. Nicola 'Vittoria importante, mostrato carattere'

"Ottime risposte e grande dedizione al lavoro", dice il tecnico dell'Empoli dopo la vittoria al debutto EMPOLI (ITALPRESS) - "Vittoria bella e importante. Sono molto contento per lo spirito e per il carattere mostrato in partita dai miei calciatori. Ho avuto ottime risposte dalla squadra e sono certo che con il lavoro riusciremo a fare bene. Questi calciatori hanno un DNA adatto al percorso salvezza e hanno reso emozionante.

insieme a tutta la società. il mio ritorno in serie A". Così Davide Nicola, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria ottenuta con il Monza al suo esordio sulla panchina dell'Empoli. "Noi possiamo migliorare molto. Dobbiamo assolutamente lavorare al massimo per centrare l'impresa salvezza - ha spiegato -. Ho visto grande efficacia e dedizione al lavoro e sono molto soddisfatto della nostra presenza sul campo. In cinque giorni non si può fare moltissimo ma con il lavoro riusciremo a toglierci qualche soddisfazione". Prima di andare via, il tecnico della squadra toscana, parla della prestazione di Zurkowski, oggi match-winner della gara con una tripletta. "Evito spesso di parlare dei singoli perché sono convinto che l'impatto di un giocatore sulla gara è dato anche dalla prestazione di squadra. Zurkowski comunque ha giocato una grande partita e sono molto contento per lui".