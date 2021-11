Calcio: Serie A. Per Aic Simeone miglior giocatore di ottobre

L'attaccante del Verona ha messo a segno 7 gol in 5 partite ROMA (ITALPRESS) - "A ottobre era difficile premiare un giocatore diverso da Giovanni Simeone. Con 7 gol segnati in 5 partite, e ottenuti con appena 11 tiri in porta, l'attaccante argentino del Verona ha sbaragliato la concorrenza con il voto dell'88% dei calciatori professionisti interpellati dall'Aic". Lo scrive oggi la stessa Associazione Italiana Calciatori. "A competere per il premio di calciatore d'ottobre c'erano anche Fabian Ruiz, che lo scorso mese si è affermato definitivamente come il regista del Napoli di Spalletti, Milinkovic-Savic, sempre più influente nonostante il mese in chiaro-scuro della Lazio, e Duvan Zapata, che sta lentamente tornando allo stato di forma a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni", aggiungono dall'Aic. "Il mese di Simeone, però, è stato oltre ogni più rosea aspettativa. Non solo per il semplice numero di gol o per la loro fattura ma anche per le prestazioni. Simeone, in questo senso, è stato l'ingrediente segreto di una squadra che sta andando a gonfie vele come il Verona", si legge ancora nella nota odierna. "Ovviamente va citato anche il lavoro di Tudor e la brillantezza di altri giocatori come Caprari, ma senza lo stato di forma sovrumano del 'Cholito' difficilmente avremmo assistito alla pioggia di gol che si è abbattuta su Spezia, Lazio e Juventus. Simeone ha messo in mostra un repertorio di giocate del tutto inaspettato, suggellando un mese forse irripetibile", concludono dall'Aic. (ITALPRESS). pdm/com 05-Nov-21 14:09