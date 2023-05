Calcio: Serie A. Programma ultima giornata

Il weekend parte con Sassuolo-Fiorentina in programma venerdì 2 giugno.MILANO (ITALPRESS) - La Lega di Serie A ha reso noto il programma della 38esima ed ultima giornata di serie A in programma nel weekend: VENERDI' 2 GIUGNO Sassuolo - Fiorentina (ore 21) SABATO 3 GIUGNO Torino - Inter (ore 18.30) Cremonese - Salernitana (ore 21) Empoli - Lazio (ore 21) DOMENICA 4 GIUGNO Napoli - Sampdoria (ore 18.30) Atalanta - Monza (ore 21) Lecce - Bologna (ore 21) Milan - Verona (ore 21) Roma - Spezia (ore 21) Udinese - Juventus (ore 21) Per queste ultime 4 gare, il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo è ridotto a 5'. - foto Image - (ITALPRESS). gm/red 29-Mag-23 12:28