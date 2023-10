Calcio: Serie A. Rapuano arbitra il derby della Mole

Sabato alle 18 Juventus-Torino, big-match dell'8^ giornata di campionato ROMA (ITALPRESS) - Antonio Rapuano dirigerà il derby della Mole in programma sabato 7 ottobre alle 18 e valido per l'8^ giornata di Serie A. Insieme all'arbitro della sezione di Rimini, per la sfida tra Juventus e Torino, i guardalinee Berti e Rossi, il quarto ufficiale di gara Marchetti e gli addetti alla Var Mazzoleni e Paterna.

SERIE A - 8^ GIORNATA - 08/10 Empoli - Udinese (06/10, ore 18.30) arbitro: Fabbri di Ravenna Lecce - Sassuolo (06/10, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata Inter - Bologna (07/10, ore 15.00) arbitro: Guida di Torre Annunziata Juventus - Torino (07/10, ore 18.00) arbitro: Rapuano di Rimini Genoa - Milan (07/10, ore 20.45) arbitro: Piccinini di Forlì Monza - Salernitana (ore 12.30) arbitro: Massimi di Termoli Frosinone - Verona (ore 15.00) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno Lazio - Atalanta (ore 15.00) arbitro: Orsato di Schio Cagliari - Roma (ore 18.00) arbitro: Sozza di Seregno Napoli - Fiorentina (ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 04-Ott-23 12:27 .