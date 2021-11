Calcio: Serie A. Sarri 'Bravi a giocare dopo il vantaggio'

"Siamo sempre stati in partita e con un atteggiamento propositivo" ROMA (ITALPRESS) - "Finalmente dopo un vantaggio abbiamo continuato a giocare, tranne il blackout nei primi cinque di inizio secondo tempo. Siamo sempre stati in partita, con un atteggiamento propositivo rispetto alle altre volte". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro la Salernitana. La squadra biancoceleste inizia ad avere continuità di risultati e prestazioni: "Abbiamo guardato lo storico di questa squadra che ha sempre avuto alti e bassi, soprattutto dopo buone prestazioni e contro squadre meno blasonate. È un discorso di approccio, bisogna stare attenti e capire se questa è una reazione o un vero cambio di mentalità. La sensazione è buona: i ragazzi si allenano bene, talvolta li vedi morti in partita: serve attenzione soprattutto da parte dei più esperti". Un commento sui singoli, autori dei gol: "Immobile è un finalizzatore atipico, di solito i bomber sono egoisti mentre lui invece è sempre a disposizione della squadra. Ha una bella personalità, una conduzione da capitano: è veramente una delle anime della squadra, dentro e fuori dal campo è un ragazzo straordinario. Luis Alberto? Se ho da dirgli qualcosa glielo dico in faccia e davanti a tutti. Forse questo gli dava fastidio all'inizio, ora sa come sono fatto e la convivenza diventa più facile anche perché lui è un ragazzo intelligente". Una chiosa sul possibile rinnovo di contratto con la Lazio: "Non sparei neanche che dire, è ancora in embrione. Se il presidente mi chiama nei prossimi giorni, ne parleremo. Qui sto bene, mi diverto con il gruppo, una tifoseria che non mi aspettavo, tranquilla e paziente. Vediamo cosa dice Lotito, non penso che ci saranno grandi problemi", ha concluso Sarri. (ITALPRESS). spf/mra/gm/red 07-Nov-21 20:29