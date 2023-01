Calcio: Serie A. Sarri 'Vinto contro un Sassuolo forte'

"Luis Alberto? La sua miglior partita da quando ci sono io" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "Abbiamo fatto una fase iniziale di grande applicazione, con il passare dei minuti siamo cresciuti in qualità e nel secondo tempo siamo cresciuti ancora venendo a capo bene contro una squadra forte come il Sassuolo, che non merita la classifica che ha e con un centrocampo tra i più forti della Serie A. Come può crescere questa Lazio? Bisogna far progredire tutti i giocatori a disposizioni e poi fare investimenti, difficile andare avanti solo con una delle due componenti. Io penso al miglioramento, sono contento perché vedo situazioni in evoluzione". Con queste parole Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta la vittoria contro il Sassuolo per 2-0 al Mapei. Poi una battuta su Luis Alberto: "Negli ultimi 40 giorni è il giocatore più in condizione che abbiamo. Oggi è la sua miglior partita alla Lazio da quando ci sono io, se gioca con queste aggressività e intensità possiamo permetterci tutto" prosegue. Infine una battuta su Immobile, uscito per una noia muscolare a inizio partita: "La sensazione del ragazzo è che non sia grave, ma essendo un problema muscolare senza esame strumentale è difficile dirlo", conclude Sarri.- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/fsc/red 15-Gen-23 15:22