Calcio: Serie A. Scaroni 'Obiettivo Milan è Champions'

"Derby per lo scudetto? Me lo auguro".ROMA (ITALPRESS) - "Noi abbiamo un solo obiettivo, che è essere in Champions League l'anno prossimo. Una squadra come il Milan deve esserci sempre, questo è il nostro obiettivo principale. Derby per lo scudetto? Me lo auguro. E mi auguro anche di ricominciare a sorridere dal prossimo derby, soprattutto per i tifosi che hanno sofferto le sconfitte contro l'Inter".

Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni de "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, parla degli obiettivi del club. Poi, proseguendo, Scaroni sottolinea come "contro la Lazio ho visto una squadra bella, serena, coesa e che guarda solo avanti, a cominciare dalla partita con il Dortmund e dobbiamo fare bene sui fronti in cui siamo impegnati. Il Milan è un'azienda in cui dobbiamo fare crescere i ricavi. Abbiamo più incassi da stadio, più sponsor, più merchandising e abbiamo raddoppiato il fatturato mentre siamo molto attenti sugli ingaggi. Ambizione Milan è essere sostenibile prima del mercato", conclude Scaroni.