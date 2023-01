Calcio: Serie A. Sozza dirige Inter-Napoli, Salernitana-Milan a Fourneau

Ayroldi designato per Cremonese-Juventus, Roma-Bologna a Santoro ROMA (ITALPRESS) - Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Napoli, big-match della 16esima giornata di Serie A che riparte con una sfida-scudetto dopo la lunga sosta per il Mondiale. Sfida in programma mercoledì 4 gennaio alle 20.45 a San Siro e che oltre al fischietto della sezione di Seregno, avrà tra i protagonisti gli assistenti Meli e Peretti, il quarto ufficiale di gara Piccinini e gli arbitri Var Fabbri e Aureliano Per Salernitana-Milan, match in programma alle 12.30 all'Arechi, è stato designato Francesco Fournau di Roma, allo stesso orario Sassuolo-Sampdoria (arbitro Maresca di Napoli). Roma-Bologna (ore 16.30) sarà diretta da Santoro di Messina, per Cremonese-Juventus (18.30) designato Ayroldi di Molfetta.SERIE A - 16^ GIORNATA - 04/01 Salernitana - Milan (ore 12.30) arbitro: Fourneau di Roma Sassuolo - Sampdoria (ore 12.30) arbitro: Maresca di Napoli Spezia - Atalanta (ore 14.30) arbitro: Giua di Olbia Torino - Verona (ore 14.30) arbitro: Dionisi di L'Aquila Lecce - Lazio (ore 16.30) arbitro: Marinelli di Tivoli Roma - Bologna (ore 16.30) arbitro: Santoro di Messina Cremonese - Juventus (ore 18.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta Fiorentina - Monza (ore 18.30) arbitro: Feliciani di Teramo Inter - Napoli (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno Udinese - Empoli (ore 20.45) arbitro: Serra di Torino- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/glb/red 02-Gen-23 16:34