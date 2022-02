Calcio: Serie A. Spalletti 'Vittoria meritata, grande carattere'

Il tecnico del Napoli: "Contro il Barcellona è stata colpa mia" ROMA (ITALPRESS) - "Nel secondo tempo abbiamo mostrato un buon calcio e abbiamo meritato. L'eurogol di Pedro aveva messo tutto in discussione ma in precedenza avevamo avuto palloni importanti per il raddoppio". Così Luciano Spalletti, dopo il successo del Napoli all'Olimpico. "In tanti sostengono che questa squadra sia molle e senza carattere. Abbiamo dimostrato il contrario. Abbiamo pareggiato a Cagliari con una squadra che ha vinto oggi a Torino. Contro il Barcellona è stata colpa mia, ma se giocano il loro calcio sono difficilissimi da battere. C'è una brutta atmosfera attorno alla nostra squadra. Stasera abbiamo però dimostrato di avere grande carattere", ha aggiunto Spalletti. "Contro la Lazio è difficile giocare, ha grandi valori. Gioca bene in verticale e sta giocando un buonissimo calcio. I miei calciatori non hanno paura di giocare le grandi partite. Qualcuno diceva che avrei dovuto togliere Fabian Ruiz ma poi ha segnato", ha detto ancora l'allenatore del Napoli. "Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica. Nel secondo, dopo aver subito l'1-1 ci siamo riversati nell'altra metà campo. Per questo dico che il successo è meritato", ha continuato Spalletti. Infine, una considerazione sulla lotta al titolo: "La squadra è in lotta per l'alta classifica. Lo Scudetto? Lo lascio dire a voi... Se non lo vinciamo qualcuno dirà che è un fallimento. Ci sono anche le vie di mezzo. Ci sono molte squadre che sono pari a noi. Abbiamo avuto diversi infortuni e giocatori in Coppa d'Africa. Abbiamo fatto fatica. Ora finalmente ci possiamo allenare per una settimana in vista del Milan". (ITALPRESS). lov/pdm/red 27-Feb-22 23:22