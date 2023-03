Calcio: Serie A. Thiago Motta miglior tecnico di febbraio

L'allenatore del Bologna riceverà il premio al Dall'Ara, prima della gara di sabato sera contro la Lazio MILANO (ITALPRESS) - Il premio Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all'allenatore del Bologna, Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita della gara casalinga con Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 21ª alla 24ª di Serie A. "Thiago Motta è il primo allenatore a vincere il premio Coach Of The Month con due formazioni diverse, l'anno scorso a gennaio con lo Spezia e ora alla guida del Bologna - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Un riconoscimento alle capacità dell'ex centrocampista della Nazionale, che da febbraio, con prestigiosi successi, ha portato i rossoblù stabilmente nella parte sinistra della classifica. Nonostante alcune assenze importanti, alle quali Thiago Motta ha saputo sopperire valorizzando al meglio tutta la rosa a sua disposizione, il Bologna ha alzato il livello delle proprie prestazioni attraverso l`esaltazione del collettivo e il gioco propositivo, vero marchio di fabbrica di un tecnico in continua crescita". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 08-Mar-23 12:44