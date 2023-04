Calcio: Serie A. Un turno a Cataldi, Calabria, Sabiri e Ampadu

Si tratta di Cataldi (Lazio), Calabria (Milan), Sabiri (Sampdoria), Ampadu (Spezia).MILANO (ITALPRESS) - Quattro squalificati, tutti per un turno, in serie A dopo l'ultima giornata di campionato. Si tratta di Cataldi (Lazio), Calabria (Milan), Sabiri (Sampdoria), Ampadu (Spezia). Tra i tecnici, ammenda di 5.000 euro per Sarri per aver "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi", un turno a De Bernardin (Sampdoria). Tra i preparatori, un turno a Rapetti (Roma). Tra le società, ammende a Lazio (10.000 euro), Spezia (7.000 euro), Juventus, Lecce (3.000 euro), Cremonese (2.000 euro). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 18-Apr-23 16:48