Calcio: Serie A. Una giornata di stop per Faraoni, Sernicola e Landucci

Il vice di Allegri fermato per le offese rivolte a Spalletti ROMA (ITALPRESS) - In merito alle gare della dodicesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Marco Faraoni (Verona) e Leonardo Sernicola (Cremonese). Stop per una giornata e ammenda di 5000 euro al vice allenatore della Juventus, Marco Landucci, per "epiteti offensivi e minacciosi" rivolti al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Ammenda, infine, di 15.000 euro alla Juventus, di 10.000 alla Roma, di 8.000 alla Sampdoria, di 5.000 ad Atalanta, Lazio e Milan. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 25-Apr-23 14:26