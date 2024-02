Calcio: Serie B. Massa arbitra Cremonese-Palermo, Chiffi per Como-Parma

Designati i direttori di gara delle gare partite per la 26esima giornata di campionato ROMA (ITALPRESS) - Due scontri diretti in chiave promozione nel programma della 26esima giornata di Serie B. Sabato, alle 14, Cremonese-Palermo, mentre alle 16.15 si disputerà Como-Parma. Per i due match due arbitri di grande esperienza: rispettivamente Davide Massa di Imperia e Daniele Chiffi di Padova.

- SERIE B - 26^ GIORNATA - 24/02 - ORE 14 Cosenza - Sampdoria (23/02, ore 20.30) arbitro: Di Marco di Ciampino Brescia - Reggiana arbitro: Collu di Cagliari Cittadella - Catanzaro arbitro: Dionisi di L'Aquila Cremonese - Palermo arbitro: Massa di Imperia Feralpisalò - Ascoli arbitro: Marcenaro di Genova Sudtirol - Bari arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno Como - Parma (ore 16.15) arbitro: Chiffi di Padova Pisa - Venezia (ore 16.15) arbitro: Cosso di Reggio Calabria Ternana - Lecco (ore 16.15) arbitro: Ghersini di Genova Modena - Spezia (25/02, ore 16.15) arbitro: Rutella di Enna - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/red 21-Feb-24 12:36 .