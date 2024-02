Calcio: Serie B. Volpi arbitra Parma-Cosenza, Ascoli-Brescia a Massimi

Turno infrasettimanale in programma fra martedì e mercoledì ROMA (ITALPRESS) - Turno infrasettimanale per la serie B, che si aprirà domani con due anticipi alle 18.15: Ascoli-Brescia, affidato a Massimi di Termoli, e Reggiana-Sudtirol, che sarà diretta da Camplone della sezione di Pescara. Il Parma capolista ospiterà in serata al Tardini il Cosenza: fischia Volpi di Arezzo.

Tre i posticipi del mercoledì, fra cui il derby veneto fra Venezia e Cittadella per il quale è stato designato Perenzoni di Rovereto.SERIE B - 27^ GIORNATA - 27/02 - ORE 20.30 Ascoli - Brescia (ore 18.15) arbitro: Massimi di Termoli Reggiana - Sudtirol (ore 18.15) arbitro: Camplone di Pescara Catanzaro - Bari arbitro: Pezzuto di Lecce Lecco - Como arbitro: Feliciani di Teramo Palermo - Ternana arbitro: Bonacina di Bergamo Parma - Cosenza arbitro: Volpi di Arezzo Sampdoria - Cremonese arbitro: Prontera di Bologna Pisa - Modena (28/02, ore 20.30) arbitro: Minelli di Varese Spezia - Feralpisalò (28/02, ore 20.30) arbitro: Baroni di Firenze Venezia - Cittadella (28/02, ore 20.30) arbitro: Perenzoni di Rovereto- foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 26-Feb-24 12:39 .