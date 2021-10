Calcio: Silvestri 'Aiuto tifosi e grande Udinese per battere Bologna'

"Gli ultimi risultati ci stanno stretti, ma con i rossoblù possiamo fare un'ottima gara", dice il portiere ex Verona UDINE (ITALPRESS) - Tre sconfitte consecutive e un pareggio rocambolesco in casa della Sampdoria. L'Udinese non vince da quattro partite e la sosta del campionato ha allungato un digiuno che i friulani vogliono assolutamente interrompere già domenica nel match casalingo di domenica contro il Bologna. Marco Silvestri è fiducioso e ai microfoni di Udinese TV dice: "In queste due settimane abbiamo lavorato bene. Siamo pronti ad affrontare il Bologna e sono contento che la gara si svolgerà in casa nostra. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per poter tornare alla vittoria. Il Bologna è un'ottima squadra e ci sarà da battagliare", dice il portiere bianconero che sul possibile cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 4 si affida totalmente alle decisioni di mister Gotti, convinto che la squadra possa far bene con qualsiasi sistema di gioco. "Io penso che il mister sappia bene cosa fare per farci entrare in campo nel modo migliore. Da dietro posso dire che sono pronto a gestire la difesa sia a quattro sia a tre e che tutti i difensori sono pronti a giocare sia a quattro sia a tre quindi, a mio avviso, non sarà un problema". Arriva un Bologna che in trasferta non ha dato il meglio di sè ma che ha un organico di qualità. "Affrontiamo un'ottima squadra con grandi giocatori, soprattutto davanti. Noi dobbiamo essere noi stessi e fare il nostro gioco. Secondo me possiamo fare un'ottima partita - dice Silvestri -. Sappiamo bene che i risultati contro Roma, Fiorentina e Sampdoria ci stanno stretti. Secondo me dovevamo avere almeno due punti in più, però questa è la Serie A. Noi dobbiamo continuare a lavorare senza perdere la nostra identità e i risultati arriveranno". Primo anno in Friuli, l'ex Verona è già entrato nel cuore dei tifosi e proprio a loro si rivolge in vista del match di domenica. "Io spero di vedere tanta gente allo Stadio e non vedo l'ora di vederlo pieno di tifosi dell'Udinese". (ITALPRESS). ari/com 14-Ott-21 16:35