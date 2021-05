Calcio: Sirigu, 'impauriti e costretti a pensare da piccola'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Ho preso un sacco di colpi oggi, ero teso prima della partita ma da quando sono entrato in campo sono stato molto razionale. Forse ci ha tradito la parte mentale e probabilmente è subentrata un po' di paura". Lo dice il portiere del Torino Salvatore Sirigu, al termine di una vibrante Lazio-Torino che ha decretato la salvezza dei granata con una giornata di anticipo. Decisivo è stato l'errore dal dischetto di Ciro Immobile al 39' della ripresa: "Il rigore? Ciro mi ha detto che è scivolato, ma lui è bravo a inventarsi sempre una scusa. Ho pensato alla cosa più semplice del mondo, oggi il karma mi ha aiutato. Ero sereno e ho pensato che se avessi subito gol ce la saremmo giocata all'ultima", ha aggiunto il portiere, che analizzando la stagione, ha concluso: "Quando una squadra come il Torino si trova a salvarsi alla penultima partita qualcosa va analizzato. Ci siamo resi conto di essere vulnerabili, la squadra non reagisce perché ha paura di prendere gol. E' stato esonerato Giampaolo, poi c'è stata la pandemia e ci siamo resi conto che ci saremmo dovuti salvare. Abbiamo dovuto pensare da piccola". (ANSA).