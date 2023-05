Calcio:Sottil, 'con Lazio difficile, serve grande prestazione'

(ANSA) - UDINE, 20 MAG - "La partita sarà difficile, la Lazio ama tenere il pallone. Ha tutti giocatori tecnici, fraseggio e attacco dello spazio con una manovra molto avvolgente, però noi abbiamo il dovere di fare prima di tutto una grande prestazione in casa, davanti ai nostri tifosi, il nostro valore aggiunto. Dobbiamo offrire una performance di spessore e con un bel gioco, perché abbiamo le qualità necessarie, rispettando comunque l'avversario". Lo ha detto Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della sfida alla squadra allenata da Maurizio Sarri, quarta in classifica.

"In casa dobbiamo assolutamente continuare con questo trend positivo - ha precisato - abbiamo la possibilità e la voglia di mettere in difficolta la Lazio. Il nostro obiettivo è terminare il più in alto possibile nella parte sinistra della classifica." Quanto alla formazione, Beto è pienamente recuperato, ma mancherà Becao per squalifica. Durante la conferenza, il tecnico di Venaria Reale si è soffermato anche sul prolungamento di contratto, di un anno, annunciato ieri. "Sono molto contento, felice ed orgoglioso di continuare questo bellissimo percorso. Un ringraziamento speciale alla famiglia Pozzo che ha visto in me l'allenatore giusto per quest'anno e per la prossima stagione. Un ringraziamento anche a Marino, una bellissima persona e una guida importante durante questo percorso. Sono una persona che vive di emozioni, sono passionale, adoro il mio lavoro e quindi ora c'è da chiudere al massimo delle nostre possibilità questo campionato. Si ripartirà, comunque, da una base importante con una società maestra della programmazione". Passaggio finale di vicinanza alla popolazione alluvionata: "Siamo molto vicini all'Emilia-Romagna che ha subito questa catastrofe. Personalmente sono mortificato e dispiaciuto a vedere quelle immagini. Nel nostro piccolo, ci teniamo a dare loro una mano anche con l'asta benefica delle maglie che indosseremo". (ANSA). .