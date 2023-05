Calcio: Sottil, 'a Salerno per fare punti importanti'

(ANSA) - UDINE, 26 MAG - "Quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo quindi con la rabbia di voler guadagnare punti: la settimana di lavoro è stata intensa, con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche della gara con la Lazio, è già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti. La trasferta di Salerno sarà dura, ma vogliamo andare lì per dare continuità di prestazione e portare a casa punti importanti". E' quanto ha sostenuto, alle telecamere di Udinese Tv, l'allenatore Andrea Sottil, alla vigilia dell'ultima trasferta di campionato.

"Il primo obiettivo per noi è di continuare con questa mentalità e identità - ha proseguito -. Al di là del record di punti, vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. Siamo consapevoli dello stato di forma degli avversari, ma vincere fuori casa ci manca da tempo. Il gruppo è concentrato e voglioso, mi aspetto una prestazione importante da parte nostra." L'allenatore bianconero si aspetta una Salernitana diversa da quella affrontata nel girone di andata, frutto del lavoro del nuovo mister: "Da quando è arrivato Paulo Sosa la squadra ha assimilato bene la sua idea di calcio. Analizzandola, mi è sembrata una squadra compatta a livello difensivo, molto corta tra i reparti, che chiude bene le linee di passaggio. Porta uomini in attacco in maniera equilibrata, una squadra molto pratica". "Questo, ha portato alla squadra solidità - ha concluso - e, nonostante non abbia vinto tante gare, considerando il numero di pareggi, ha guadagnato comunque punti importanti. Anche a livello individuale ci sono giocatori di livello, che esaltano poi il lavoro svolto fino a questo momento". (ANSA). .