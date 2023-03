Calcio: Sottil 'Udinese a Bergamo con impeto e sana spregiudicatezza'

"Buona settimana di lavoro, la squadra è serena", dice il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) - Andrea Sottil il pari casalingo con lo Spezia non l'ha digerito. Non tanto per il punto ma per la prestazione che non lo ha soddisfatto. Non lo ha nascosto e lo ha ribadito anche all'interno dello spogliatoio. Domani la sua Udinese sarà di scena a Bergamo e il tecnico friulano assicura che la settimana di lavoro "è stata buona, la squadra ha lavorato bene ed in maniera serena. Per quanto riguarda le mie parole nel post gara con lo Spezia, con i ragazzi ho un rapporto schietto e trasparente e loro lo sanno. Ce lo siamo detti tante volte a quattr'occhi e le mie parole sono state le medesime in quella circostanza. Nella vita normale non sono una persona finta, a volte si può essere d'accordo o non d'accordo, ma per me è la strada migliore da percorrere. I ragazzi, e non avevo dubbi, sono tutti d'accordo con me. Le parole di Silvestri non mi hanno sorpreso e mi hanno fatto molto piacere". Detto questo i bianconeri sono attesi da una gara molto complicata contro una squadra forte e che ha bisogno di punti per rimanere nei quartieri alti della classifica. "Con l'Atalanta è sempre una bella partita, gioca un calcio totale, veloce e fisico. Ci siamo preparati bene, sappiamo i loro punti forza ma anche dove andarli a colpire. Dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità di gioco", spiega Sottil che riguardo ai singoli dice: "Il Tucu Pereyra ha un po' di acciacchi ma sta stringendo i denti. Sarà a disposizione per Bergamo. Voglio ringraziare Masina. Si è messo subito a disposizione, date le assenze e, quando un giocatore subisce un infortunio del genere, metterlo così subito nella mischia in partite importantissime, soprattutto in una gara fisica come l'Inter, non è facile e soprattutto non è facile giocare in questa maniera. Devo ringraziarlo per il senso di attaccamento dimostrato con i suoi compagni, con me e la società. Con lo Spezia gli ho dato continuità pur consapevole che qualcosa si rischia, il corpo si deve riabituare ai ritmi. È un giocatore assolutamente leader di questa squadra, anche quando era fuori stava sempre vicino ai suoi compagni". Ancora elogi, questa volta destinati a Success. "E' un professionista straordinario - continua l'allenatore - non gli ho mai visto fare un allenamento sottotono e fa, inoltre, prestazioni importantissime. È assolutamente stimato da me e i suoi compagni, è un attaccante straordinario nel manovrare e fare assist. Con lui stiamo facendo un lavoro a livello mentale, per cercare di farlo entrare più in zona gol, lavorando molto sulla conclusione e fargli vivere e volere di più il gol, con cattiveria. La stessa cattiveria che dimostra nel fare sponde e fornire gli assist ai compagni". Tornando all'avversario di turno, Sottil conclude: "Non puoi andare a Bergamo e guardare l'Atalanta giocare. A tutte le squadre del mondo capitano periodi con crisi di risultati, è normale. Gasperini secondo me è tra i più bravi allenatori a livello europeo e saranno sicuramente arrabbiati per le ultime gare giocate. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo andare a Bergamo per giocare la nostra partita, altrimenti molto probabilmente non si farà risultato. Domani si va quindi con grande impeto e sana spregiudicatezza, rispettando gli avversari". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 03-Mar-23 14:16