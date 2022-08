Calcio: Spezia, è fatta per Provedel alla Lazio

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 AGO - Provedel è il nuovo portiere della Lazio. Alla fine Lotito ha accontentato Sarri e lo Spezia che ottiene i 2.5 milioni su cui aveva impostato la trattativa più un bonus. Alla corte del neo tecnico ligure Gotti arriva dalla Fiorentina Drągowski: al club viola vanno 2 milioni più uno di bonus e il 50% della futura rivendita. Con questa proposta il club dei Platek è riuscito a limare le richieste iniziali dei toscani che chiedevano non meno di 4 milioni. Provedel domani mattina farà le visite mediche a Roma, mentre Dragowski effettuerà le visite con lo Spezia martedì e sarà titolare alla prima di campionato al Picco contro l'Empoli, sua ex squadra. Risolto un caso, in casa Spezia ne resta un altro, quello che riguarda l'ormai ex capitano e spezzino doc Giulio Maggiore. Il centrocampista, in scadenza nel 2023, ha chiesto da tempo essere ceduto, ma nessuna trattativa è stata avviata con concretezza. Ieri prima della partita di Coppa Italia con il Como c'è stata una discussione tra società ed entourage del giocatore e il presidente ha deciso di togliere la fascia di capitano al ragazzo per passarla a Gyasi. La decisione non è stata accettata dal beniamino di casa che ha deciso di non giocare ed è finito in tribuna. Ora si è fatta sotto la Salernitana, ma il trasferimento in Campania non pare convincerlo. La Salernitana sarebbe disposta a offrire due milioni e inserire nell'accordo Pasquale Mazzocchi, talentuoso laterale arrivato dal Venezia in gennaio, la proposta non entusiasmo lo Spezia, ma è possibile un incontro a metà settimana. (ANSA).