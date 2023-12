Calcio: stop di due giornate a Lazzari, ammenda per Allegri

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La squalifica di due giornate a Manuel Lazzari della Lazio e di una ciascuno per altri quattro giocatori sono tra principali provvedimenti presi dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della 16/a giornata. Non potrà sedersi in panchina nel prossimo turno l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, che era diffidato, mentre il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato diffidato e dovrà pagare 10mila euro d'ammenda per avere "al termine della partita, nello spogliatoio degli ufficiali di gara, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale e del Var, tant'è che il direttore di gara lo invitava ad uscire".

Una contestazione all'arbitro è costata la doppia giornata di squalifica a Lazzari, per avergli "rivolto platealmente un'espressione irriguardosa" e quindi per aver indirizzato "un ironico applauso agli ufficiali di gara mentre usciva dal terreno di gioco". Gli altri squalificati sono Martin Payero (Udinese), espulso per un fallo grave di gioco, e i diffidati Raoul Bellanova (Torino), Giulio Maggiore (Salernitana) e Caleb Okoli (Frosinone). Tra le società, sono state inflitte ammende a Frosinone (5mila euro), Lecce (4mila), Roma (3mila), Bologna e Napoli (1.500) per lancio di oggetti in campo e altre intemperanze da parte dei rispettivi tifosi. (ANSA). .