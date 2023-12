Calcio: Supercoppa. Ecco calendario, finale il 22 gennaio a Riyadh

Napoli-Fiorentina la prima semifinale il 18, il giorno dopo Inter-Lazio MILANO (ITALPRESS) - La Lega Serie A ha ufficializzato date e format della nuova Supercoppa Italiana, per la prima volta a 4 squadre, che si giocherà in Arabia Saudita: sarà il moderno impianto dell'"Al-Awwal Park Stadium" di Riyadh, lo stesso che ospitò la finale di Supercoppa Juventus-Lazio e rinnovato interamente 3 anni fa, a ospitare sia le due semifinali che la finale. Ad aprire le danze Napoli e Fiorentina il 18 gennaio alle 20 italiane, ovvero la vincitrice dello scudetto e la finalista della Coppa Italia; il giorno dopo, sempre alle 20 italiane, si affronteranno invece Inter e Lazio, la vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata nella serie A 2022-23. La finalissima si giocherà invece il 22 gennaio, con calcio d'inizio alle 20 italiane. Tutte le gare saranno trasmesse su Canale 5. La Supercoppa è ad oggi l'unica manifestazione ufficiale italiana che Fifa e Uefa autorizzano al di fuori dei confini nazionali, utilizzata come vetrina per promuovere internazionalmente il proprio campionato come avviene per le grandi leghe americane, Nfl e Nba in primis.

Una tradizione cominciata trent'anni fa, quando Milan e Torino si sfidarono a Washington nell'agosto del 1993, esempio poi seguito da altre Leghe europee come quella spagnola, francese, portoghese e turca. Da allora il Trofeo è sbarcato in Cina, negli Stati Uniti, in Libia, in Qatar e nell'ultima sede dell'Arabia Saudita, a dimostrazione del prestigio che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo. La finale verrà giocata fuori dall'Italia per la 13esima volta e per la quarta il paese ospitante sarà l'Arabia Saudita. La prima sfida in questo stato venne vinta dalla Juventus contro il Milan nel gennaio 2019, a Jeddah, mentre le successive sfide sul territorio si sono disputate a Riyadh, in stadi differenti. Statisticamente chi si presenta da campione della Serie A parte in vantaggio, visto che i Campioni d`Italia hanno alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (24 su 35). Nove volte la Coppa è andata ai detentori della Coppa Italia, due volte alla finalista della Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro della Supercoppa italiana guida la Juventus con 9 successi, seguita dal Milan e dall'Inter, vincitrice delle ultime due edizioni, con 7. Tra i Club che sbarcheranno a Riyadh la Lazio vanta 5 vittorie, il Napoli 2 e la Fiorentina 1. A livello di singoli, i giocatori che possono contare più finali sono Buffon (una con il Parma e otto con la Juventus) e Stankovic (due con la Lazio e sette con l`Inter) a quota nove. Il Ccpocannoniere della competizione è invece Paulo Dybala con 4 reti, seguito da Del Piero, Eto'o, Tevez e Shevchenko a 3. Il gol più rapido è stato realizzato da Robbie Keane dell'Inter dopo due minuti nella sfida del 2000 tra Inter e Lazio, vinta poi dai biancocelesti per 4-3, quello più tardivo, di Sanchez sempre dell'Inter al 121', invece ha deciso l`edizione di due anni fa. Questa sarà la sesta occasione in cui la EA SPORTS SUPERCUP si gioca a gennaio: nelle cinque precedenti edizioni (1996, 2019, 2021, 2022 e 2023) ha alzato il trofeo per quattro volte la squadra detentrice dello Scudetto, l'unica eccezione risale al derby dello scorso anno.