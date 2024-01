Calcio: Supercoppa. Immobile carica Lazio 'Due finali per il trofeo'

"Siamo felici del percorso fatto, ce la vogliamo godere fino in fondo", dice il bomber biancoceleste RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - "Sentiamo il peso del trofeo che manca? No, sentiamo il peso della partita, è un trofeo con due finali, abbiamo poco tempo per preparare sia una che l'eventuale finale, siamo felici del percorso fatto, ce la vogliamo godere fino in fondo".

Lo ha dichiarato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, alla vigilia del match contro l'Inter, gara valida per le semifinali della Supercoppa italiana. "Abbiamo giocato poco tempo fa contro di loro, devo dire che quella partita è stata un buon banco di prova, abbiamo fatto 40 minuti di calcio importante, ma non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco creata. C'è da migliorare e ritoccare qualcosa per la partita di domani", ha aggiunto il capitano biancoceleste. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pia/ari/red 18-Gen-24 10:18 .