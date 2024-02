Calcio: Svezia. Ansia per il nazionale Olsson dopo un malore in casa

Il centrocampista del Midtjylland è ricoverato in ospedale e collegato a un ventilatore ROMA (ITALPRESS) - Ore di ansia in Svezia per Kristoffer Olsson. Il 28enne centrocampista del club danese del Midtjylland e della nazionale svedese ha perso conoscenza mentre si trovava nella sua casa ed attualmente si trova ricoverato e collegato a un ventilatore. "Martedì mattina abbiamo ricevuto la terribile notizia che il giocatore della nazionale maschile Kristoffer Olsson ha avuto un malore improvviso ed è ora in ospedale collegato a un respiratore - si legge in un post della federcalcio svedese - Tutta la famiglia del calcio svedese ti pensa e spera che tu possa riprenderti presto.

I nostri pensieri vanno anche ai cari di Kristoffer in questo momento difficile". Qualche dettaglio in più nel comunicato del Midtjylland: "Alla luce delle crescenti voci e congetture pendenti sul motivo dell'assenza di Kristoffer Olsson negli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questa nota. Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato a un ventilatore". "Kristoffer Olsson - prosegue il comunicato - è affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né causata da fattori esterni. Un team dei massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando alacremente per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto". Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, e attenzionato in passato anche dalla Juventus, Olsson, dopo una stagione con i Gunners, ha vestito le maglie di AIK, Krasnodar e Anderlecht per poi tornare al Midtjylland, con cui fu in campo nella doppia sfida della fase a gironi di Europa League del 2022 con la Lazio (5-1 per i danesi all'andata); con la sua nazionale vanta 48 presenze. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-24 12:41 .