Calcio: Test Brasile per azzurre, Bertolini 'Affrontando big si cresce'

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il Brasile è una squadra molto forte. La mia idea in questo anno di avvicinamento al Mondiale è di fare sfide contro formazioni molto forti, questa è forse una delle più forti in assoluto, soprattutto perché al Mondiale troveremo squadre di questo livello e se vogliamo migliorarci e crescere, questa è la strada". Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, è curiosa di vedere a che punto sono le sue ragazze nell'amichevole di lusso di domani al "Ferraris" contro il Brasile. "Poi è chiaro che sarà una strada anche difficile e di sofferenza, però credo che per una calciatrice fare questo tipo di partite sia il top", aggiunge la ct, che spende belle parole per la collega: "Pia Sundhage è un'allenatrice molto brava, con grande esperienza nel calcio femminile e credo che il Brasile abbia fatto un grande acquisto prendendo lei. Si vede già la sua mano, è una squadra che da sempre ha grandi talenti e grande individualità, però adesso questa è una squadra un po' più quadrata, con un'impostazione più europea e più organizzata con dentro questa grande qualità. Lo sappiamo ma ci stiamo preparando al meglio, abbiamo molte assenze in difesa però sono sicura che le ragazze che giocheranno daranno il meglio". Fra le fila azzurre grande attesa per Martina Rosucci. "E' una sorpresa essere il capitano in questo raduno - le sue parole - Ho un rapporto di fiducia e responsabilità con le ragazze e questa è la cosa che mi ha inorgoglito di più perché quando si indossa questa maglia ognuno di noi deve avere quel senso di responsabilità ed appartenenza che di solito hanno il capitano ma che in realtà devono avere tutti". La gara contro il Brasile si giocherà domani in un contesto inedito per molte componenti della Nazionale. "Non ho mai visto il 'Ferraris' di Genova però da sempre mi ha affascinato perché è uno stadio un po' diverso dagli altri impianti che abbiamo - ha raccontato ancora Milena Bertolini - Venendo a Genova il primo pensiero va al fatto che il primo scudetto femminile è stato vinto qui. Mi auguro che questa partita possa stimolare ed incentivare lo sviluppo dell'attività calcistica femminile". "Anche per me è la prima volta che gioco qui a Genova - le fa eco Rosucci - Sono contenta che finalmente la Liguria abbia delle società in serie A e B come Sampdoria e Genoa. Le bambine ed le giocatrici hanno bisogno di vedere qualcosa di realizzabile e quindi avere società liguri è importante". Da Genova è arrivato anche un messaggio di solidarietà ad una popolazione femminile particolarmente martoriata nelle ultime settimane. "Quello che sta accadendo alle donne iraniane è qualcosa di terrificante ed indescrivibile - ha sottolineato Milena Bertolini - Bisogna farsi sentire tutti. Noi cerchiamo di fare al meglio le cose che facciamo, ovvero il giocare a calcio, il portare avanti le lotte per il professionismo delle ragazze, per migliorarsi sempre di più, ed esprimere la nostra solidarietà. Credo che sia anche fondamentale l'apporto degli uomini. Quando ci sono queste storie di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne ci deve essere la voce di tutti. Sono fondamentali anche i segnali che arrivano dagli uomini come quello che ha fatto Spalletti, che è stato importante. I personaggi che hanno un'influenza si facciano sentire perché possono smuovere le coscienze ed i pensieri delle persone".