Calcio: Torino; al via ad abbonamenti per girone di ritorno

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Il Torino ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per le gare interne del girone di ritorno. L'iniziativa promossa del club prevede l'acquisto del biglietto per le nove sfide al Grande Torino della seconda parte di stagione, dalla gara contro la Salernitana del 4 febbraio fino a Toro-Milan, penultima giornata di campionato. E, oltre alla sfida contro i rossoneri, sono previsti altri big-match come il derby di ritorno contro la Juventus e la partita contro la Lazio o gli scontri diretti contro Bologna e Fiorentina. "Coloriamo di granata anche il 2024!" l'appello della società per lanciare l'iniziativa. (ANSA).