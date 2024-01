Calcio: il Torneo delle Regioni per la prima volta in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Sorteggiati nel salone di rappresentanza del Comune di Genova i dieci gironi del 60/o Torneo delle Regioni che per la prima volta nella sua storia si disputerà in Liguria. Alla cerimonia ha preso parte il presidente nazionale della Lnd Giancarlo Abete, il presidente regionale Giulio Ivaldi e gli assessori allo sport regionali Simona Ferro e comunale Alessandra Bianchi. La manifestazione che vedrà al via le formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e femminili, si terrà a fine marzo con la finalissima alla Sciorba. "Sarà la prima volta a Genova ed collegata ad un successo sportivo avuto dalla Liguria che ha vinto la 59° edizione ma anche ad un evento che mette Genova al centro: Genova capitale Europea dello Sport - ha spiegato il presidente nazionale della Lnd Abete-.

Un torneo che unisce l'Italia. Da questo punto di vista è una bella opportunità e peraltro ovviamente in un anno molto importante per Genova per la Liguria". Una manifestazione che porterà oltre duemila partecipanti tra atleti e dirigenti oltre naturalmente alle famiglie. La Liguria, campione in carica, è stata sorteggiata nel girone E con Abruzzo, Trento e Molise. "In questa occasione portiamo ogni regione: 20 regioni con quattro squadre con i giovanissimi, gli allievi, l'under e il femminile. Ogni regione porterà cento ragazzi e ragazze e dirigenti. Quindi parliamo di oltre 2000 persone che nel periodo dal 23 al 29 di marzo saranno qui da noi e occuperanno i nostri alberghi dal Tigullio fino ad Alassio e giocheranno su 17 campi di queste due province" ha spiegato il presidente regionale Ivaldi". A fare gli onori di casa a palazzo Tursi l'assessore allo sport Bianchi. "È stata una sfida che abbiamo voluto portare avanti insieme a tutti i soggetti coinvolti ma anche alle strutture del nostro territorio che ringrazio per la fattiva collaborazione. Giocheremo la finale alla Sciorba che è un impianto fiore all'occhiello della città- ha aggiunto Bianchi - , eventi come questi valorizzano ulteriormente il territorio". (ANSA). .