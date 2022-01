Calcio: Tottenham. Kane incorona Conte 'Uno dei migliori al mondo'

"Vogliamo continuare a scalare la Premier e provare a vincere la FA Cup" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese, Harry Kane, incorona il tecnico degli Spurs, Antonio Conte: "È uno dei migliori allenatori al mondo. Negli ultimi anni non abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati ma con lui avremo l'occasione di tornare a vincere". Dopo l'incredibile 3-2 sul Leicester, con risultato ribaltato nel recupero, i tifosi degli Spurs hanno "osannato" l'ex ct azzurro. Sulla stessa lunghezza d'onda il centravanti britannico. "Conte è uno che pretende molto, si sta impegnando al massimo. Noi, come giocatori, abbiamo risposto bene e stiamo lavorando intensamente per ottenere altri successi. Questo è l'obiettivo di tutti qui al Tottenham: tornare a vincere", ha detto ancora Kane, ai microfoni di Sky Sports UK. "In Premier League ci sono otto, nove squadre forti, che stanno lottando per entrare nei primi sei posti della classifica. Noi siamo fiduciosi di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, specialmente dopo l'arrivo di Conte. Siamo concentrati sul continuare a scalare la classifica e nel provare a vincere la FA Cup", ha concluso il centravanti degli Spurs. (ITALPRESS). pdm/red 21-Gen-22 13:42