Calcio: U21; 5 debuttanti tra i convocati per Serbia e Ucraina

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sono cinque i debuttanti tra i 28 convocati della nazionale Under 21 dell'Italia in vista delle amichevoli con la Serbia, venerdì 24 marzo, a Backa Topola e con l'Ucraina, lunedì 27, allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria. Il selezionatore azzurro, Paolo Nicolato, ha chiamato i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l'attaccante Tommaso Baldanzi. L'Under 21 si riunirà domenica sera a Roma per cominciare la preparazione in vista della fase finale dell'Europeo, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania in un girone con Norvegia, Svizzera e Francia. Ecco l'elenco completo dei convocati: portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza). Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano). Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam). (ANSA).