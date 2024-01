Calcio: Udinese; Cioffi, sappiamo dove non vogliamo tornare

(ANSA) - UDINE, 06 GEN - "Sappiamo bene dove non vogliamo tornare e dove, invece, vogliamo andare". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi nel corso della conferenza che precede la sfida con la Lazio, riferendosi alla vittoria con il Bologna, che ha permesso ai suoi di avere prospettive diverse e migliori per il futuro, anche se la zona salvezza resta a un soffio. "È stata una settimana positiva. Le certezze vengono dal lavoro e abbiamo preparato bene la partita di domani - ha continuato il tecnico - Ci aspetta una gara difficile come lo erano quelle di Monza, di Milano, con l'Atalanta, fino ad arrivare all'ultima". Domani tra i pali ci sarà nuovamente Okoye, mentre la difesa accoglie il nuovo acquisto Lautaro Giannetti, "un innesto importante - le parole di Cioffi - È stato capitano e riferimento del Velez per dieci anni, ha grande personalità.

E' un difensore 'sporco', nel senso che è cattivo e determinato, oltre a essere bravo col pallone. Porta caratteristiche diverse da quelle attualmente presenti in squadra". Domani, però, non potrà scendere in campo per motivi burocratici legati al trasferimento. Buone notizie arrivano anche dall'infermeria. Prima convocazione per Keinan Davis, "un acquisto di gennaio - lo ha definito il tecnico dei friulani -. Ha avuto un problema fisico non indifferente e ha mostrato grande forza mentale per uscirne. Va ad aumentare la competizione lì davanti che è già folta". Nulla a fare, invece, per Brenner e per Zemura, ancora ai box. Su Lazar Samardzic, in predicato di passare al Napoli, il mister è stato lapidario: "Alleno i calciatori che ho e ad oggi è qui, non vedo perché non dovrebbe essere a disposizione o giocare". Quanto agli avversari, "ci aspetta una partita difficilissima contro una squadra forte. La Lazio ha passato il turno di Champions League in un girone non facile - ha concluso Cioffi - e stanno vincendo le loro partite anche grazie a tanti piazzati, sui quali Maurizio Sarri lavora molto. Un match da affrontare con la solita grande umiltà, ben consapevoli dei punti di forza altrui quali la grande densità in mezzo al campo, le trame di gioco fitte e le sollecitazioni sugli esterni". (ANSA). .