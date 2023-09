Calcio: Udinese, l'impianto si chiamerà Bluenergy Stadium

(ANSA) - UDINE, 27 SET - Lo stadio Friuli di Udine assume da oggi la denominazione commerciale di Bluenergy Stadium, L'accordo avrà una durata di 5 anni ed è stato annunciato dal patron Gianpaolo Pozzo. La multiutility, con sede in Friuli Venezia Giulia, e il club bianconero erano già legati da tempo dalla sponsorizzazione del retro maglia e da varie iniziative di efficientamento energetico dello stadio e dalle forniture green, garantite da Bluenergy, che hanno consentito un risparmio di 4.

850,64 tonnellate di Co2. "Si apre un nuovo capitolo nella storia di questo impianto simbolo della regione. Una struttura moderna e polifunzionale, pensata per essere punto di aggregazione per gli sportivi, le famiglie, le aziende e la comunità in generale - ha commentato Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group - siamo al fianco di Udinese da tanto tempo e ora abbiamo deciso di elevare il nostro impegno. Lo facciamo abbracciando un progetto che, a partire dal nome, porterà Bluenergy Stadium a essere punto di riferimento per l'intera comunità locale, con iniziative volte a favorire la conoscenza di quanto sia importante considerare il rispetto dell'ambiente nella vita di ogni giorno. La nostra attenzione sarà ancora una volta rivolta alle persone e ai tifosi, forza motrice della città e carburante emotivo della squadra". (ANSA). .