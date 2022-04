Calcio: Udinese. In attacco ballottaggio Success-Pussetto

Domani il recupero di campionato con la Salernitana.UDINE (ITALPRESS) - Molina, Pereyra, Beto. Sono le tre assenze di peso con cui Cioffi deve fare i conti alla vigilia del recupero di campionato con la Salernitana (domani ore 15 al "Friuli"). Il primo sarà sostituito da Soppy, qualche dubbio in più per gli altri due. Per la mediana il favorito è Arslan, ma scalpita anche Samardzic dopo il gol del 4-1 rifilato sabato all'Empoli. In attacco invece il ballottaggio è tra Success e Pussetto, con qualche chance in più per il nigeriano. Becao, Marì e Perez dovrebbero essere riconfermati in blocco nel pacchetto difensivo davanti a Silvestri, così come Walace e Makengo al centro del campo e Udogie sulla corsia laterale mancina. (ITALPRESS). lpa/gm/red 19-Apr-22 14:39