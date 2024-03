Calcio: Udinese. Kamara 'Vittoria con la Lazio ci farà molto bene'

Il difensore bianconero: "Compatti e in contropiede contro le squadre di alta classifica" UDINE (ITALPRESS) - Hassane Kamara non può che essere soddisfatto dopo il successo dell'Udinese in trasferta contro la Lazio. Non potrebbe essere altrimenti, il 2-1 sui capitolini permette ai bianconeri di rimettersi alle spalle le dirette avversarie alla corsa salvezza, mostrando che la squadra è concentrata sull'obiettivo. Ospite su TV 12, l'esterno sinistro conferma che "questa vittoria ci fa molto bene, ci darà la carica". Basso profilo però, come predica mister Gabriele Cioffi. "Quello che ci ha detto il mister resta nello spogliatoio, ma siamo tutti contenti", commenta il 30enne difensore franco-ivoriano con un sorriso compiaciuto.

Quella coi biancocelesti è la terza gara in esterna di alto profilo terminata col bottino pieno, che segue le prestazioni scintillanti contro Milan e Juventus. La spiegazione di questi risultati la dà lo stesso bianconero: "Dipende dalle partite, che sono tutte diverse. Contro le squadre di alta classifica siamo compatti e ripartiamo in contropiede - spiega - Con le avversarie dirette invece ci sono meno spazi, si chiudono di più e non è facile creare occasioni così". Dirette avversarie che, al termine della 28esima giornata, inseguono le zebrette. "Sapevamo che prima della partita la classifica non fosse buona, dopo aver vinto ci siamo sentiti sollevati", ammette Kamara. Il nazionale ivoriano è alle prime esperienze in Serie A e da quinto di centrocampo, ma può già dirsi "contento perché sto giocando tanto. È una stagione complicata per la squadra e quindi anche per me, abbiamo pareggiato molte gare. Non ho fatto ancora il punto della situazione, aspetto la fine della stagione". Al momento comunque "il mio bilancio personale è positivo, ho avuto degli alti ma anche dei bassi". Ciò dipende dal ribaltamento di quanto appreso finora dal 30enne, che dagli esordi a centrocampo è stato spostato esterno nel corso della sua carriera e non solo. "In Inghilterra ero il terzo difensore, lì ci sono molti attaccanti veloci e intelligenti ed è difficile giocare dietro contro di loro. In Francia invece le squadre sono più chiuse, non andavo tanto in avanti quando mi hanno arretrato in difesa. Qui mi diverto di più", conclude. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/com 13-Mar-24 13:52 .