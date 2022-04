Calcio: Udinese. Makengo 'Abbiamo fame di punti, obiettivo maglia bleus'

Il francese sogna la convocazione di Deschamps e dice: "In Italia sono migliorato molto" UDINE (ITALPRESS) - "Al gol di Becao al 94esimo ho saltato tantissimo. È stata una soddisfazione incredibile, siamo molto contenti del risultato". Con queste parole Jean-Victor Makengo torna sul successo in extremis di domenica scorsa in casa del Venezia. La dimostrazione che lui e i suoi compagni non si accontentano di avere ormai di fatto raggiunto l'obiettivo. Ospite di "Udinese Tonight", il centrocampista francese parla della sua stagione e del suo feeling con il tecnico bianconero. "Io gioco il mio calcio e cerco di far vedere le mie qualità. Cerco sempre di ricambiare la fiducia che mister Cioffi mi dà. In questi due anni in Italia sono migliorato molto, soprattutto per quanto riguarda la tattica e l'intensità". In Friuli ha trovato l'ambiente ideale e non solo come calciatore: "Sono una persona a cui piace stare molto a casa però devo dire che Udine è una città molto bella con persone che mi piacciono tanto", mentre per quel che riguarda il calcio, dal punto di vista ideale, c'è un progetto ambizioso che intende realizzare. "Uno dei miei obiettivi è quello di riuscire a vestire la maglia della nazionale francese". Sul suo ruolo, Makengo dice: "Io in futuro mi vedo più mezz'ala perché mi piace fare tutto: difendere e attaccare. Se qualcuno ha bisogno di me nel posto di quinto a sinistra posso anche farlo però mi piace tanto fare la mezz'ala, è il ruolo che ricopro da piccolo. Ho iniziato come attaccante e poi sono diventato centrocampista ed è il ruolo che sento mio. Io e Udogie parliamo tanto, io so che se lui parte io devo rientrare per dare la copertura. Ci capiamo molto in campo. Io mio obiettivo è quello di aiutare la squadra con assist e gol e a questo proposito non so come commentare la rete mancata contro la Roma". Chiusura dedicata agli obiettivi del collettivo friulano. "Come dice mister Cioffi siamo una squadra affamata, vogliamo conquistare più punti possibili. È questo il nostro obiettivo per il finale di stagione", ha concluso Makengo. (ITALPRESS). ari/com 12-Apr-22 11:03