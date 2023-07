Calcio: Udinese, Martins ancora in prestito al Watford

(ANSA) - UDINE, 04 LUG - Udinese Calcio ha annunciato di aver prolungato fino al 30 giugno 2024 il prestito di Matheus Martins al Watford Fc, l'altra società di proprietà della famiglia Pozzo. L'attaccante brasiliano, 19 anni, prelevato a gennaio dal Fluminense, aveva già disputato gli ultimi sei mesi della stagione 22/23 con gli Hornets e resterà in giallonero anche per la prossima. Curiosamente, il giovanissimo talento, pur essendo stato prelevato nel suo paese per essere tesserato dall'Udinese, in Friuli non ha mai messo piede. Quest'anno era chiuso dall'arrivo del suo connazionale Brenner, appena acquistato dal Cincinnati. (ANSA).