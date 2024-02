Calcio: Udinese. Perez 'Grande vittoria con Juve ma restare concentrati'

"In questo momento non possiamo sbagliare nulla" UDINE (ITALPRESS) - "Noi ci prepariamo sempre per vincere. Ieri sapevamo che non sarebbe stato facile, ma in settimana abbiamo preparato la partita molto bene, questo ci ha permesso di guadagnare un grande risultato a Torino". Nehuen Perez, ospite di Radio Serie A con RDS, torna sull'impresa di ieri sera in casa della Juventus, una bella iniezione di fiducia per la sua Udinese. "Classifica e prossime partite? Dobbiamo capire che gli errori si pagano, in questo momento non possiamo sbagliare nulla e dobbiamo rimanere concentrati.

La vittoria di ieri ci aiuta tanto, avevamo bisogno di 3 punti importanti, ma da domani dobbiamo pensare al Cagliari". Il centrale argentino è alla sua terza stagione in Friuli. "Dal primo giorno che sono arrivato a Udine mi trovo molto bene tra staff, società e compagni. Con gli anni ho guadagnato esperienza e ora sento di essere cresciuto. Anche i tifosi mi hanno sempre dato grande affetto. Caratteristiche di altri giocatori che vorrei avere? Direi il colpo di testa di Sergio Ramos, la marcatura di van Dijk, la tecnica di Payero, la mentalità di Puyol e i trofei di Messi. Cosa possono invidiare gli altri a me? Potrei dire l'età". A proposito di Ramos, lui e Otamendi "sono i miei idoli. Nicolas è un grande leader, quando l'ho conosciuto avevo circa 17 anni, noi ragazzi lo guardavamo sempre con grande ammirazione. In Nazionale mi ha aiutato tanto, sia nel calcio sia nella vita. Il sogno di ogni bambino è quello di giocare con l'Argentina, ora in nazionale c'è molta competizione e devo essere al 100% per tornare: mi alleno ogni giorno per questo. Qual è il mio sogno? Vincere un trofeo con la nazionale", assicura Perez. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 13-Feb-24 15:16 .