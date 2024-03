Calcio: Udinese, a Roma senza l'insostituibile Walace

(ANSA) - UDINE, 07 MAR - L'Udinese affronterà il posticipo di lunedì con la Lazio senza l'insostituibile Walace, l'unico giocatore a cui Sottil e Cioffi non hanno mai rinunciato. Il regista difensivo brasiliano - fermato dal giudice sportivo alla soglia della quinta ammonizione - è il miglior recuperatore di palloni dei cinque top campionati europei nelle ultime tre stagioni: coi suoi 787 intercetti è davanti a Rodri del City e Rice dell'Arsenal.

Per la sostituzione c'è un ballottaggio tra Zarraga e Payero. Per il resto, la formazione è abbastanza delineata. In difesa Kristensen, che ha scontato la squalifica, si accomoderà comunque in panchina, scavalcato nelle gerarchie da Joao Ferreira. Sulle fasce ci saranno Ehizibue e Kamara, davanti Thauvin appoggerà Lucca, a secco da nove giornate. In panchina, Cioffi avrà comunque valide alternative: stanno recuperando capitan Pereyra e Bijol, ma anche Zemura ha dato buoni segnali e per l'attacco c'è solo l'imbarazzo della scelta tra Brenner, Davis e Success. (ANSA). .