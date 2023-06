Calcio: Udinese. Stadio cambia nome, non è più Dacia Arena

Ssi è concluso il rapporto fra il club friulano e l'azienda di automobili.UDINE (ITALPRESS) - "Con l'ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il rapporto tra Dacia e l'Udinese. Un percorso di 13 anni costellato di comuni soddisfazioni che ha visto la quota di mercato Dacia in Italia crescere di oltre 4 punti nel mercato automotive".

Lo ha reso noto lo stesso club friulano. "Oltre a essere main sponsor di maglia del club, Dacia ha dato il nome al nuovo stadio di Udine inaugurando la prima case history italiana di sponsorizzazione di un impianto calcistico. La Dacia Arena è stata anche il primo esempio in Europa di naming rights commerciale di un Brand automotive. L'impianto sportivo, fiore all'occhiello italiano per la sostenibilità, è la rappresentazione dell'impegno nei confronti dell'ambiente che entrambe le società perseguono", si legge ancora nella nota odierna. Quindi lo Stadio Friuli, che dal 2016 era chiamato "Dacia Arena", perde il suo recente nome commerciale. Per adesso dovrebbe prendere il titolo di "Udinese Arena". 23-Giu-23