Calcio: Ufficiale, Andreazzoli nuovo allenatore dell'Empoli

Contratto annuale con opzione per un'altra stagione EMPOLI (ITALPRESS) - Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli. Lo annuncia la stessa società toscana. Il tecnico, che prende il posto di Dionisi, ingaggiato dal Sassuolo, ha firmato un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Per il 67enne tecnico di Massa si tratta di un ritorno: nel dicembre 2017 subentrò a Vivarini in serie B e con un'incredibile cavalcata guidò l'Empoli alla vittoria del campionato e alla conseguente promozione diretta in A. Meno bene la stagione successiva, quando venne esonerato a novembre 2018 e poi richiamato qualche mese dopo senza però riuscire a evitare la retrocessione all'ultima giornata. Andreazzoli era fermo dall'ottobre 2019, dall'esonero al Genoa. (ITALPRESS). glb/red 21-Giu-21 19:39