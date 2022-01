Calcio: Ufficiale, Caicedo dal Genoa all'Inter

Primo ecuadoriano in nerazzurro, arriva in prestito fino a giugno MILANO (ITALPRESS) - L'Inter ha ufficializzato l'accordo col Genoa per il prestito fino a fine stagione di Felipe Caicedo. Il 33enne attaccante, che ritrova Simone Inzaghi già suo allenatore alla Lazio, è anche il primo ecuadoriano della storia del club nerazzurro, portando a 50 il conto delle nazioni rappresentate dai calciatori che sono andati in panchina almeno una volta con l'Inter in gare ufficiali. (ITALPRESS). glb/red 29-Gen-22 15:06